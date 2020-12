Roma, addetti alle pulizie in piazza contro i trasferimenti voluti da Zara. I sindacati: “Sono licenziamenti mascherati, temiamo sia l’inizio” (Di martedì 29 dicembre 2020) Muniti di bandiere e cartelli si Sono riuniti in presidio di fronte al negozio della catena di abbigliamento Zara in via Appia a Roma, per protestare contro il trasferimento di quattro addetti alle pulizie di un’azienda appaltatrice della multinazionale. In seguito all’annuncio della chiusura di due punti vendita di Zara nella Capitale, ai lavoratori è stata infatti inviata una lettera di trasferimento verso altre città d’Italia a centinaia di chilometri da Roma. “Il trasferimento per noi è un licenziamento mascherato – dichiara Massimo Civitani, funzionario sindacale di Si Cobas a Roma – molti hanno famiglia e figli e non posSono spostarsi a Bari, Napoli o Catania, dove Sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Muniti di bandiere e cartelli siriuniti in presidio di fronte al negozio della catena di abbigliamentoin via Appia a, per protestareil trasferimento di quattrodi un’azienda appaltatrice della multinazionale. In seguito all’annuncio della chiusura di due punti vendita dinella Capitale, ai lavoratori è stata infatti inviata una lettera di trasferimento verso altre città d’Italia a centinaia di chilometri da. “Il trasferimento per noi è un licenziamento mascherato – dichiara Massimo Civitani, funzionario sindacale di Si Cobas a– molti hanno famiglia e figli e non posspostarsi a Bari, Napoli o Catania, dovestati ...

