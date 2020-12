Rocco Siffredi e la sua vita post coronavirus a Le Iene | «Organizzerò “festini” infiniti»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 29 dicembre 2020)ha avuto il. Il famoso attore di film per adulti ha dovuto lottare contro il Covid-19 per ben 40 giorni prima di risultare negativo al tampone. Durante una lunga diretta Instagram con la iena Gaetano Pecoraro, l’attore ha parlato dei suoi progetti futuri una volta archiviata la pandemia mondiale. Il re del cinema a luci rosse ha pensato ad un’idea decisamente originale per festeggiare il ritorno alla tanto sognata libertà. La sua lunga intervista andrà in onda durante la puntata di questa sera, 29 Dicembre 2020, de Lesu Italia 1., poi, ha parlato anche del suo Natale in Ungheria, dopo la guarigione dal Covid. Leggi anche –>positivo al Covid: contagiata anche tutta la famiglia?...