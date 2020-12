Riverdale 5: nel trailer baci, vendette e pistole (Di martedì 29 dicembre 2020) Riverdale 5: nel trailer baci, vendette, ballo di fine anno, pistole e coltelli. La nuova stagione arriva il 20 gennaio 2021 L’attesa è finita: è stato rilasciato il trailer della quinta stagione di Riverdale, che debutterà negli Stati Uniti il 20 gennaio 2021. Manca poco al ritorno dei protagonisti e l’hype sale sempre di più giorno dopo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 29 dicembre 2020)5: nel, ballo di fine anno,e coltelli. La nuova stagione arriva il 20 gennaio 2021 L’attesa è finita: è stato rilasciato ildella quinta stagione di, che debutterà negli Stati Uniti il 20 gennaio 2021. Manca poco al ritorno dei protagonisti e l’hype sale sempre di più giorno dopo… L'articolo Corriere Nazionale.

