Ritorno in classe il 7 gennaio per il 50% delle superiori: Speranza firma l'ordinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) Giovedì 7 gennaio torneranno in classe il 50% degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori, lo ha scritto nella nuova ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale il ministro della Salute ... Leggi su it.sputniknews (Di martedì 29 dicembre 2020) Giovedì 7torneranno inil 50% degli studenti estudentessescuole, lo ha scritto nella nuovapubblicata in Gazzetta Ufficiale il ministro della Salute ...

noto_ignoto : Il #GrandeReset prevede il ritorno all'egemonia degli Stati sovrani(che è altra cosa dal sovranismo liberale).Di co… - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Covid-19, in Inghilterra rialzo dei contagi, ritorno in classe a rischio - orizzontescuola : Covid-19, in Inghilterra rialzo dei contagi, ritorno in classe a rischio - CronacaFlegrea : Scuole in Campania, ritorno in classe a tappe fino al 25 gennaio - DavideGiacomel4 : RT @DavideGiacomel4: I crucchi ci fregano sul vaccino, effettivamente sperano nel ritorno della classe ariana con la mutazione del DNA. A p… -