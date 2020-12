Rinvio match contro il Manchester City per Covid, l’Everton non ci sta e chiede spiegazioni: “Eravamo pronti a giocare” (Di martedì 29 dicembre 2020) Sta creando grande polemica la sfida tra Everton-Manchester City che non si è giocata nella serata di lunedì 28 dicembre 2020 a causa di un focolaio di Covid all'interno della squadra allenata da Pep Guardiola. Un'emergenza sanitaria che è iniziata nella mattinata e si è propagata durante il pomeriggio fino alla decisione, in accordo con la Premier League, di posticipare a data da destinarsi la partita di campionato. Una scelta che, a quanto pare, non ha trovato tutti favorevoli. A seguito dell'ufficialità del Rinvio del match, infatti, l'Everton ha chiesto a gran voce spiegazioni con un comunicato apparso sul sito della società e sui canali social. In evidenza le tempistiche della decisione, arrivata a margine del fischio d'inizio: "L'Everton Football Club si rammarica del ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) Sta creando grande polemica la sfida tra Everton-che non si è giocata nella serata di lunedì 28 dicembre 2020 a causa di un focolaio diall'interno della squadra allenata da Pep Guardiola. Un'emergenza sanitaria che è iniziata nella mattinata e si è propagata durante il pomeriggio fino alla decisione, in accordo con la Premier League, di posticipare a data da destinarsi la partita di campionato. Una scelta che, a quanto pare, non ha trovato tutti favorevoli. A seguito dell'ufficialità deldel, infatti, l'Everton ha chiesto a gran vocecon un comunicato apparso sul sito della società e sui canali social. In evidenza le tempistiche della decisione, arrivata a margine del fischio d'inizio: "L'Everton Football Club si rammarica del ...

