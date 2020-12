Rinviata la lotteria degli scontrini, il mese di gennaio è saltato (Di martedì 29 dicembre 2020) La lotteria degli scontrini avrebbe dovuto prendere il via il 1 gennaio 2021, allo scopo di ridurre il fenomeno dell’evasione fiscale e di favorire il pagamento tramite moneta digitale. Come riportato da ‘ilsole24ore.com‘, probabile l’iniziativa possa slittare a febbraio. La notizia è stata appresa dal decreto milleproroghe, analizzato in tempi non sospetti dal Consiglio dei Ministri insieme a molte altre manovre, tra cui la proroga del blocco degli sfratti. Del resto, la cosa non ci stupisce più di tanto: l’ipotesi era già stata ventilata ad inizio mese, quando nel corso di un incontro con l’Agenzia delle Entrate, le varie associazioni degli esercenti avevano fatto sapere di non essere pronte e chiesto un rinvio di sei mesi per l’inizio della ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Laavrebbe dovuto prendere il via il 12021, allo scopo di ridurre il fenomeno dell’evasione fiscale e di favorire il pagamento tramite moneta digitale. Come riportato da ‘ilsole24ore.com‘, probabile l’iniziativa possa slittare a febbraio. La notizia è stata appresa dal decreto milleproroghe, analizzato in tempi non sospetti dal Consiglio dei Ministri insieme a molte altre manovre, tra cui la proroga del bloccosfratti. Del resto, la cosa non ci stupisce più di tanto: l’ipotesi era già stata ventilata ad inizio, quando nel corso di un incontro con l’Agenzia delle Entrate, le varie associazioniesercenti avevano fatto sapere di non essere pronte e chiesto un rinvio di sei mesi per l’inizio della ...

