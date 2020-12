Rientro al 50% di presenza, ad orari e organizzazione pensa la singola scuola. Lettera (Di martedì 29 dicembre 2020) inviata da Prof. Luigi Mongitore - Sono un docente con 38 ani di servizio nella scuola, 3 nella secondaria di primo grado e 35 in quella di secondo grado. Per 30 di questi anni di servizio ho ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di Istituto ( che come si sa ha competenze nella definizione dell’orario scolastico) e in 10 di questi anni, compreso l’attuale, ho ricoperto l’incarico di vicepreside o, come si dice oggi, primo collaboratore del Dirigente Scolastico, incarico che prevede, tra l’altro, la mansione di redigere e gestire l’orario scolastico di un Istituto con 1100 alunni, circa 60 classi e 206 docenti in servizio tra ruolo e supplenti a T.D. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) inviata da Prof. Luigi Mongitore - Sono un docente con 38 ani di servizio nella, 3 nella secondaria di primo grado e 35 in quella di secondo grado. Per 30 di questi anni di servizio ho ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di Istituto ( che come si sa ha competenze nella definizione dell’o scolastico) e in 10 di questi anni, compreso l’attuale, ho ricoperto l’incarico di vicepreside o, come si dice oggi, primo collaboratore del Dirigente Scolastico, incarico che prevede, tra l’altro, la mansione di redigere e gestire l’o scolastico di un Istituto con 1100 alunni, circa 60 classi e 206 docenti in servizio tra ruolo e supplenti a T.D. L'articolo .

