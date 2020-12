Rientra Kjaer ma pessime notizie su Ibrahimovic: Milan, le sentenze dall'infermiera (Di martedì 29 dicembre 2020) Fari ancora puntati sull'infermiera del Milan, da cui arrivano notizie contrastanti in attesa della ripresa degli allenamenti, prevista per oggi a Milanello, dove si inizierà a lavorare per la trasferta del 3 gennaio a Benevento, allenato dall'ex Pippo Inzaghi. Già contro i campani potrebbe Rientrare Simon Kjaer, faro della difesa rossonera, fermo da inizio dicembre. Invece, le cattive notizie arrivano da Zlatan Ibrahimovic: scontato il suo forfait col Benevento (è fermo da Napoli-Milan del 22 dicembre), ora si teme che possa saltare anche la super-sfida del prossimo 6 gennaio contro la Juventus. Il Milan, ovviamente, non vuole rischiare il suo fuoriclasse. Col Benevento fuori anche Bennacer mentre ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Fari ancora puntati sull'del, da cui arrivanocontrastanti in attesa della ripresa degli allenamenti, prevista per oggi aello, dove si inizierà a lavorare per la trasferta del 3 gennaio a Benevento, allenato'ex Pippo Inzaghi. Già contro i campani potrebbere Simon, faro della difesa rossonera, fermo da inizio dicembre. Invece, le cattivearrivano da Zlatan: scontato il suo forfait col Benevento (è fermo da Napoli-del 22 dicembre), ora si teme che possa saltare anche la super-sfida del prossimo 6 gennaio contro la Juventus. Il, ovviamente, non vuole rischiare il suo fuoriclasse. Col Benevento fuori anche Bennacer mentre ...

C17Joker : @MilanFo60352769 Ma rientrano Kjaer e Kessie che per noi sono fondamentali. Non so se anche Bennacer rientra - pensier12542480 : @MilanNewsit ma che partita avete visto Kalulu ha tenuto bene il campo, certo sui goal poteva fare di più ma ha dov… - Rossonerosempr1 : Posso dire la mia? Quando rientra Kjaer voglio vedere prendere per mano Kalulu e farlo diventare titolare inamovibi… - ilborgonew : Ragazzi scherzi a parte... il 3 gennaio chi rientra? Bennacer, Kjaer? Ibra immagino di no.. forse coi Gobbi? #Milan #Capolista - leonzan75 : @AntoVitiello Ma Kjaer rientra a Benevento almeno? -