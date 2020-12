Richiamo alimentare per semi neri: quali sono i rischi (Di martedì 29 dicembre 2020) Allerta alimentare per semi essiccati. quali sono e perché non vanno consumati. Continuano i richiami relativi ai semi di sesamo giunti dall’India e contenenti una quantità oltre i limiti di legge di ossido di etilene. Dopo i tanti richiami che negli ultimi due mesi sono stati al centro dell’attenzione, ne è infatti giunto uno nuovo, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 dicembre 2020) Allertaperessiccati.e perché non vanno consumati. Continuano i richiami relativi aidi sesamo giunti dall’India e contenenti una quantità oltre i limiti di legge di ossido di etilene. Dopo i tanti richiami che negli ultimi due mesistati al centro dell’attenzione, ne è infatti giunto uno nuovo, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

VALLEFOGLIA - ’Lui amante della caccia a tutti costi nonostante le regole. Lei, la moglie con un debole per gli animali che non si possono detenere. Una coppia di Vallefoglia, per ...

Modica, tre mucche "uccise senza motivo"

Sono state uccise in tutta fretta in un orario inconsueto, al mattatoio di Modica, sebbene fossero animali d’affezione non destinati alla produzione alimentare: il 18 dicembre scorso tre mucche appart ...

