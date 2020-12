Riapertura scuole, Toti: “Si torni con prudenza, il ritorno in aula incide suI contagi” (Di martedì 29 dicembre 2020) "Anche sulla Riapertura delle scuole si scontrano visioni ideologiche": a denunciarlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) "Anche sulladellesi scontrano visioni ideologiche": a denunciarlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è Giovanni, presidente della Regione Liguria. L'articolo .

raffaellapaita : Mancano 10 giorni alla riapertura delle #scuole e ripartire solo al 50% è una sconfitta, dopo 8 mesi, a causa del… - Corriere : In Gran Bretagna oltre 41mila casi in 24 ore: a rischio la riapertura delle scuole dopo le vacanze - AvvMennillo : Gran Bretagna ancora «nell’occhio del ciclone»: 41mila casi, a rischio apertura scuole - orizzontescuola : Riapertura scuole, Toti: “Si torni con prudenza, il ritorno in aula incide suI contagi” - battaglia_persa : RT @diarioromano: TPL romano in era #COVID19: la Caporetto continuerà. Per la prossima riapertura delle #scuole l'assessore Calabrese annun… -