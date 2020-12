Riapertura scuole 7 gennaio, tutti i particolari dell’intesa Stato-Regioni. TESTO [PDF] (Di martedì 29 dicembre 2020) Lo scorso 23 dicembre, il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, le Città metropolitane e i Comuni hanno siglato in Conferenza Unificata l’intesa per la Riapertura delle scuole a gennaio. Ci sono state importanti novità, anche rispetto al DPCM del 3 dicembre scorso. L'articolo Riapertura scuole 7 gennaio, tutti i particolari dell’intesa Stato-Regioni. TESTO PDF . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) Lo scorso 23 dicembre, il Governo, lee le Province autonome, le Province, le Città metropolitane e i Comuni hanno siglato in Conferenza Unificata l’intesa per ladelle. Ci sono state importanti novità, anche rispetto al DPCM del 3 dicembre scorso. L'articoloPDF .

