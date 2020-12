Riapertura palestre e piscine | Spadafora | Possibile entro fine gennaio

SkyTG24 : Dalle palestre ai teatri: tutte le attività che rischiano di non ripartire a gennaio - tusciaweb : Spadafora: “Entro gennaio riapertura di palestre e piscine” Roma - Palestre, piscine e centri di danza, entro fine… - fisco24_info : Spadafora, entro gennaio riapertura palestre e piscine: 'Ma dobbiamo prima valutare andamento contagi' - StraNotizie : Covid, 'riapertura palestre a gennaio possibile, stadi no' - TelevideoRai101 : Spadafora:a gennaio riapertura palestre -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura palestre

Spadafora: "Entro gennaio riapertura di palestre e piscine". Coronavirus - Il ministro dello Sport si dice fiducioso: "Pur con alcune limitazioni, è un obiettivo raggiungibile" ...Il ministro Spadafora rassicura sulle attività sportive. Resta la prospettiva di non poter riaprire cinema e teatri. E non è più sicura la didattica al 75% in presenza per i ragazzi delle superiori ...