Revenge porn: "Facevamo l'amore e lui filmava, tutti ormai conoscono il mio corpo"

Mortificata la donna che ha scoperto l'intenzione denigratoria dell'uomo che aveva accanto. L'uomo teneva un oscuro segreto. La storia, ancora una volta, di azione di Revenge porn ai danni di una donna, una moglie. La nuova vittima si chiama Livia e la sua storia è stata raccontata nella rubrica del "Fatto Quotidiano" curata da Selvaggia Lucarelli. La storia di Livia invita a far riflettere su questa problematica sempre più diffusa con l'avvento delle nuove tecnologie e la maggior facilità di accesso al porno online: "Cara Selvaggia, visto che stai pubblicando storie di donne vittime di Revenge porn, desidero raccontarti come sono finita, io pure, in un caso simile. Ma la cosa ben più grave è che a rovinarmi la vita non è stato un uomo qualunque bensì mio marito."

Ultime Notizie dalla rete : Revenge porn Bordighera, diffonde video hard sui social per vendicarsi della ex Riviera24 Lavagna: approvazione della mozione contro la violenza sulle donne

Ieri 28 dicembre 2020, Officina Lavagnese ha presentato al Consiglio comunale di Lavagna la mozione in oggetto**. Questa mozione nasce dal richiamo fatto da tante associazioni ma soprattutto da tante ...

'Nudes', il revenge porn non è un gioco da ragazzi

La regista Laura Luchetti anticipa a Repubblica i contenuto della serie che sarà disponibile su RaiPlay in primavera. I giovani, la diffusione di video ...

