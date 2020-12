Anubi_Inpw : RT @MSF_ITALIA: Aumentano tensioni e violenze legate alle #elezioni in Repubblica Centrafricana: dopo il primo turno elettorale, i nostri t… - MSF_ITALIA : Aumentano tensioni e violenze legate alle #elezioni in Repubblica Centrafricana: dopo il primo turno elettorale, i… - MoliPietro : Repubblica Centrafricana: perché la Russia è interessata alle elezioni? - EnricoFarm : RT @nigrizia: - sardanews : Repubblica Centrafricana: ribelli hanno bloccato 14% seggi -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Centrafricana

L'interesse della Russia per le elezioni nella Repubblica Centrafricana non è per la sicurezza del paese bensì per i suoi interessi politici.(ANSA) – ROMA, 29 DIC – Oltre il 14 per cento dei seggi elettorali nella Repubblica Centrafricana non è stato operativo durante le elezioni presidenziali e legislative di domenica scorsa a causa di ri ...