Reporter senza Frontiere: sono 50 i giornalisti uccisi nel mondo nel 2020. La maggioranza (34) non in zone di guerra. I paesi più "letali" per i cronisti sono Messico, India, Pakistan, Filippine e Honduras sono cinquanta i giornalisti uccisi nel 2020 a livello mondiale.

Cinquanta giornalisti sono stati uccisi nel 2020 a livello mondiale rispetto ai 53 del 2019. La magistratura ha condannato il blogger Zhang Zhan a quattro anni di prigione per aver riferito sullo scoppio del Covid-19 a Wuhan.