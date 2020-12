Reporter senza Frontiere | 50 giornalisti uccisi nel 2020

(Di martedì 29 dicembre 2020) Berlino, 29 dic. (Adnkronos/Dpa) - Sono 50 inel, 937 negli ultimi dieci anni. È la denuncia di(Rsf), che nel suo rapporto annuale sulla libertà di stampa evidenzia come la grande maggioranza deisia stata deliberatamente uccisa perché indagava su argomenti quali corruzione, criminalità organizzata o degrado ambientale. Molti sono statimentre coprivano proteste o manifestazioni. A questi si aggiungono centinaia diin tutto il mondo morti a causa del Covid-19, nonostante non sia possibile determinare quanti di loro siano stati infettati a causa della professione. Per chi lavora nel settore del giornalismo, i Paesi più pericolosi nel...

Cinquanta giornalisti sono stati uccisi nel 2020 a livello mondiale: lo ha reso noto oggi Reporter senza Frontiere sottolineando che la maggioranza di loro - quasi sette su dieci - sono morti lontani ...Nel 2020 sono stati uccisi 50 giornalisti nel mondo, di cui 34 in Paesi in non erano in corso dei conflitti armati. È quanto emerge ...