Renzi torna a bombardare premier e M5s. Alleati avvertono: se esce lo sostituiamo (Di martedì 29 dicembre 2020) Matteo Renzi rilancia ancora, prosegue l'infinita partita a poker nella maggioranza e adesso gli Alleati cominciano davvero a pensare al 'piano B'. Il leader di Iv torna a bombardare il premier e M5s, accusa Giuseppe Conte di avere elaborato un Recovery plan "deludente", "raffazzonato", "senz'anima", un piano che rischia di far "sprecare 209 miliardi". Renzi è sferzante, anche irriverente: elenca ben 61 nodi da sciogliere nel piano del governo, presenta una raffica di controproposte che battezza "Ciao", un acronimo - spiega - per 'Cultura, infrastrutture, ambiente, opportunità', che suona inevitabilmente come uno sberleffo a Conte. torna a ripetere che o arrivano risposte o ci saranno le dimissioni delle sue ministre "e faranno a meno di noi", aggiungendo che "non si ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 dicembre 2020) Matteorilancia ancora, prosegue l'infinita partita a poker nella maggioranza e adesso glicominciano davvero a pensare al 'piano B'. Il leader di Ivile M5s, accusa Giuseppe Conte di avere elaborato un Recovery plan "deludente", "raffazzonato", "senz'anima", un piano che rischia di far "sprecare 209 miliardi".è sferzante, anche irriverente: elenca ben 61 nodi da sciogliere nel piano del governo, presenta una raffica di controproposte che battezza "Ciao", un acronimo - spiega - per 'Cultura, infrastrutture, ambiente, opportunità', che suona inevitabilmente come uno sberleffo a Conte.a ripetere che o arrivano risposte o ci saranno le dimissioni delle sue ministre "e faranno a meno di noi", aggiungendo che "non si ...

ilriformista : Tornano le scintille tra @matteorenzi, il premier @GiuseppeConteIT e il @pdnetwork - pinina3946 : RT @mariamacina: “Sul Mes sulla sanità non torniamo indietro', sottolinea Renzi. E non torna indietro, il leader di Iv, neppure a proposito… - dvcaradonna : Se #Renzi fa cadere il governo adesso e il parlamento non trova soluzioni alternative e si torna a votare si dimost… - 9Roby11 : RT @mariamacina: “Sul Mes sulla sanità non torniamo indietro', sottolinea Renzi. E non torna indietro, il leader di Iv, neppure a proposito… - pinosuriano : @Piersoft @lageloni Non Conte, Pier, Mattarella e Zingaretti se vorranno potranno fare il progetto Suca. Il potere… -