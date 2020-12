Renzi, il progetto 'Ciao': 'Piano Conte deludente'. Verso la crisi a gennaio (Di martedì 29 dicembre 2020) La miccia è accesa e non è troppo lunga. non fissa il giorno ma il mese sì: gennaio. 'Se c'è l'accordo si va avanti, se non c'è faranno senza di noi'. La verifica di maggioranza, avviata una decina di ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020) La miccia è accesa e non è troppo lunga. non fissa il giorno ma il mese sì:. 'Se c'è l'accordo si va avanti, se non c'è faranno senza di noi'. La verifica di maggioranza, avviata una decina di ...

LucaBizzarri : E con il lancio di Renzi del progetto Ciao (core) ecco l’ultimo episodio di NON HANNO UN AMICO del 2020. Un anno do… - GiulioCentemero : ??A tutto GAS! Con il 'Progetto CIAO' di #Renzi ?? Con tutto il rispetto per il noto marchio che ha fatto la storia.… - fattoquotidiano : Recovery Plan, il progetto alternativo di Renzi? Si chiama Ciao: “La parola più famosa. Sta per cultura, infrastrut… - ilsaputo : Il progetto #Ciao. Prende pure per culo, il bimbominkia. #Renzi - roc3roc : RT @DeerEwan: Recita di Natale 2016: 'lascio per sempre la politica'. Recita di Natale 2020: 'Se non viene accolto il Progetto Ciao, tolg… -