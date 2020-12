Renzi all'attacco ancora di Conte sul Recovery plan ed evoca la crisi (Di martedì 29 dicembre 2020) 'Il piano manca di ambizione - dice il leader di Italia viva - è senz'anima ed è un collage talvolta raffazzonato di pezzi di diversi Ministeri'. Senza accordo su Mes sanitario, Nex Generation Eu e ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 29 dicembre 2020) 'Il piano manca di ambizione - dice il leader di Italia viva - è senz'anima ed è un collage talvolta raffazzonato di pezzi di diversi Ministeri'. Senza accordo su Mes sanitario, Nex Generation Eu e ...

fattoquotidiano : Recovery, Renzi: “Piano di Conte giustizialista, no alla prescrizione”. Ma è l’Europa che ha chiesto più volte all’… - andros3000 : un grande #ciaone a quel rottame molesto che è #renzi sarebbe un pregevole suggello all'attività di questo governo. #conte #vaccinoCovid - BeboMoroni : @erretti42 Si ma all’assassinio del “Marziano” che stava scoperchiando la fetida pentola, ha contribuito in maniera… - MarleyBrandy : Renzi oggi: 'Il piano predisposto dal presidente del Consiglio manca di ambizione. È senz’anima'. È per questo che… - Skywalk59735517 : @FabGiagnoni Addirittura Crosetto fa le opere di misericordia, visita i carcerati. Sicché Renzi e co sarebbero dei… -