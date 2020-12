Renexia lancia il suo primo green bond in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Un green bond del valore di 49,1 milioni è stato emesso da Renexia (Gruppo Toto) sul settore extra MOT Pro di Borsa Italiana. L’obiettivo, fa sapere Renexia in una nota, è finanziare la realizzazione del parco eolico nel comune di Casalduni, in provincia di Benevento. “Questa operazione – sottolinea Riccardo Toto, direttore generale della società – conferma la concretezza del percorso che abbiamo intrapreso, come Renexia, verso quella transizione alle rinnovabili che l’Ue e il Paese hanno richiesto con scadenze e tempi precisi. È un percorso deciso nella certezza che le rinnovabili rappresentino l’unica strada possibile per la produzione energetica del futuro, compatibile con le prioritarie esigenze di sostenibilità riconosciute a livello internazionale. Il fatto di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Undel valore di 49,1 milioni è stato emesso da(Gruppo Toto) sul settore extra MOT Pro di Borsana. L’obiettivo, fa saperein una nota, è finanziare la realizzazione del parco eolico nel comune di Casalduni, in provincia di Benevento. “Questa operazione – sottolinea Riccardo Toto, direttore generale della società – conferma la concretezza del percorso che abbiamo intrapreso, come, verso quella transizione alle rinnovabili che l’Ue e il Paese hanno richiesto con scadenze e tempi precisi. È un percorso deciso nella certezza che le rinnovabili rappresentino l’unica strada possibile per la produzione energetica del futuro, compatibile con le prioritarie esigenze di sostenibilità riconosciute a livello internazionale. Il fatto di ...

zazoomblog : Renexia lancia il suo primo green bond in Italia - #Renexia #lancia #primo #green #Italia - MilanoFinanza : Renexia lancia il suo primo green bond in Italia - ITALICOM1 : Renexia lancia il suo primo green bond in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Renexia lancia Renexia lancia il suo primo green bond in Italia Milano Finanza Renexia lancia il suo primo green bond in Italia

(Teleborsa) - Un green bond del valore di 49,1 milioni è stato emesso da Renexia (Gruppo Toto) sul settore extra MOT Pro di Borsa italiana. L'obiettivo, fa sapere Renexia in una nota, è finanziare la ...

(Teleborsa) - Un green bond del valore di 49,1 milioni è stato emesso da Renexia (Gruppo Toto) sul settore extra MOT Pro di Borsa italiana. L'obiettivo, fa sapere Renexia in una nota, è finanziare la ...