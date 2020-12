Rendimento BOT semestrali tocca minimo storico a -0 | 52%

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – I BOTcollocati oggi dal Tesoro hanno fatto segnare un nuovoper quanto riguarda il: -0,52% contro il -0,518% del mese scorso. Nel collocamento odierno sono stati emessi 6,5 miliardi di buoni a 6 mesi (scadenza 30/06/2021) a fronte di richieste per 11,111 miliardi, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,71.

tvbusiness24 : ??#Asta #Bot: il rendimento segna il record negativo, è un nuovo minimo storico. L’asta dei Buoni ordinari del Tesor… - CorriereQ : Asta Bot a 6 mesi, tasso di rendimento scende a -0,52% - fisco24_info : Asta Bot a 6 mesi, tasso di rendimento scende a -0,52%: Tasso copertura 1,71 - iconanews : Asta Bot a 6 mesi, tasso di rendimento scende a -0,52% - moneypuntoit : ?? Risultati Asta Bot: rendimento fa segnare nuovo minimo storico ?? -

