Remuzzi: 'Tra gli operatori sanitari non ci sono no-vax ma tanti dubbiosi, meglio dialogare' (Di martedì 29 dicembre 2020) Parole che vogliono aprire un dialogo, fino a quando sarà possibile: "Io di medici contrari al vaccino anti-Covid non ne ho incontrati. Può darsi che sia perché non ne conosco, perché le persone che ... Leggi su globalist (Di martedì 29 dicembre 2020) Parole che vogliono aprire un dialogo, fino a quando sarà possibile: "Io di medici contrari al vaccino anti-Covid non ne ho incontrati. Può darsi che sia perché non ne conosco, perché le persone che ...

mimmofattipren1 : Mettetevelo in testa non si ottiene un vaccino in così poco tempo, i casi di gente che sta male sono tanti, ne ripa… - hondanomala : @RadioRadioWeb @DiegoFusaro Le cure domiciliari anti #COVID?19 sono da sempre assenti nei mass media. Ripariamo alm… - ruben_sannino : @MoMaxim @AndreaStair @CapitanCarla Lo stesso remuzzi sconsiglia la Tachipirina,nonostante c'è un sommerso enorme t… - Nanoalto : #Covid, antinfiammatori per evitare il ricovero: il documento “salvavita” di Remuzzi – QuiFinanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Remuzzi Tra Remuzzi: "Tra gli operatori sanitari non ci sono no-vax ma tanti dubbiosi, meglio dialogare" Globalist.it Remuzzi: "Tra gli operatori sanitari non ci sono no-vax ma tanti dubbiosi, meglio dialogare"

Il direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri: "Con gli intimoriti dalla velocità con cui è stato sviluppato la cosa più semplice e più giusta sia parlare con loro in modo aperto e ...

Remuzzi: «Di medici contrari al vaccino anti-Covid non ne ho incontrati»

Lo scienziato, tra i primi a vaccinarsi: «Giusto confrontarsi con i no-vax e mettere sul tavolo tutto quello che sappiamo» ...

Il direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri: "Con gli intimoriti dalla velocità con cui è stato sviluppato la cosa più semplice e più giusta sia parlare con loro in modo aperto e ...Lo scienziato, tra i primi a vaccinarsi: «Giusto confrontarsi con i no-vax e mettere sul tavolo tutto quello che sappiamo» ...