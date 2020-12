Regno Unito nell'occhio del ciclone Covid. In dubbio la riapertura delle scuole (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Regno Unito è “tornato nell’occhio del ciclone”. Così il capo del Servizio sanitario britannico, Sir Simon Stevens, citato da Skynews. Il numero di pazienti in cura per Covid-19 negli ospedali inglesi ha superato il picco di aprile: ieri erano 20.426, contro i 18.974 del 12 aprile. La diffusione dell’epidemia senza precedenti preoccupa gli esperti e gli esponenti del governo britannico. nella sola giornata di lunedì, un numero record di 41.385 casi, il più alto dall’inizio della pandemia, è stato registrato nel Paese, con 357 decessi. Diversi dirigenti dell’Nhs hanno fatto presente che la situazione degli istituti sanitari in Inghilterra si sta avvicinando al punto di rottura, e anche dal Galles e dalla Scozia fanno sapere di essere a rischio di essere sopraffatti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilè “tornatodel”. Così il capo del Servizio sanitario britannico, Sir Simon Stevens, citato da Skynews. Il numero di pazienti in cura per-19 negli ospedali inglesi ha superato il picco di aprile: ieri erano 20.426, contro i 18.974 del 12 aprile. La diffusione dell’epidemia senza precedenti preoccupa gli esperti e gli esponenti del governo britannico.a sola giornata di lunedì, un numero record di 41.385 casi, il più alto dall’inizio della pandemia, è stato registrato nel Paese, con 357 decessi. Diversi dirigenti dell’Nhs hanno fatto presente che la situazione degli istituti sanitari in Inghilterra si sta avvicinando al punto di rottura, e anche dal Galles e dalla Scozia fanno sapere di essere a rischio di essere sopraffatti ...

