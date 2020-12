Regione | la Film Commission chiude il 2020 con oltre 40 produzioni | attese le uscite del 2021

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 7 minutiI più grandi registi del cinema italiano Paolo Sorrentino, Mario Martone, Roberto Andò, Michele Placido, Sergio Rubini, Alessandro Gassmann, le serie tv più, da “L’amica geniale” a “Gomorra” alla nuova creatura di The Jackal “Generazione 56k”, insieme con numerosi documentari di qualità e programmi televisivi di livello internazionale e valorizzazione turistica come la docu-serie ‘culinaria’ di Stanley Tucci per la CNN, per un totale diquarantaattivate in Campania: è ildellaCampania che sicon numeri importanti anche in un anno fortemente compromesso dagli eventi. La Fondazione dellaCampania, presieduta da Titta Fiore e diretta ...