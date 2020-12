Reggina – Cremonese, le parole dei due allenatori alla vigilia della gara (Di martedì 29 dicembre 2020) Ala vigilia della sfida tra Reggina e Cremonese valida per la XVI giornata di Serie B, i tecnici delle due squadre hanno rilasciato le interviste prepartita facendo il punto sul momento di forma delle squadre e sulle insidie della gara. Le parole di Bisoli alla vigilia di Reggina – Cremonese “l 4-2-3-1 è un sistema di gioco collaudato che abbiamo adottato anche nel secondo tempo con il Monza quando ha prodotto un buon gioco, ma non il risultato. In allenamento lo proviamo spesso, valuteremo in base anche ai giocatori che prenderanno parte alla trasferta. Strizzolo? Ieri ha fatto poco, mentre oggi ha lavorato con la squadra: spero di averlo a disposizione almeno per uno scampolo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) Alasfida travalida per la XVI giornata di Serie B, i tecnici delle due squadre hanno rilasciato le interviste prepartita facendo il punto sul momento di forma delle squadre e sulle insidie. Ledi Bisolidi“l 4-2-3-1 è un sistema di gioco collaudato che abbiamo adottato anche nel secondo tempo con il Monza quando ha prodotto un buon gioco, ma non il risultato. In allenamento lo proviamo spesso, valuteremo in base anche ai giocatori che prenderanno partetrasferta. Strizzolo? Ieri ha fatto poco, mentre oggi ha lavorato con la squadra: spero di averlo a disposizione almeno per uno scampolo ...

Reggina-Cremonese: i convocati amaranto. Scendono a sei gli indisponibili

Al termine della rifinitura odierna, il tecnico Marco Baroni ha diramato la lista dei 22 convocati per la gara contro la Cremonese. Di seguito l'elenco completo: L'elenco completo ...

