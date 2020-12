Recovery plan, M5S: priorità a scuola e lavoro (Di martedì 29 dicembre 2020) "Un incontro positivo e costruttivo che ha visto emergere diversi punti di accordo". Lo sottolinea il M5S dopo l'incontro sul Recovery plan tra la delegazione del Movimento e i ministri Gualtieri e Amendola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) "Un incontro positivo e costruttivo che ha visto emergere diversi punti di accordo". Lo sottolinea il M5S dopo l'incontro sultra la delegazione del Movimento e i ministri Gualtieri e Amendola. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Recovery plan, Gentiloni: “Per l’attuazione servono procedure straordinarie Il Fatto Quotidiano Quando parla Conte? Coronavirus, Dpcm, vaccino e governo nella conferenza di fine anno

Il premier Giuseppe Conte parlerà agli italiani da Villa Madama. L'appuntamento segna la data di mercoledì 30 dicembre alle 11, a un giorno dalla conclusione ...

Conte col fiatone a fine anno, il Recovery è un cantiere aperto

Conte parlerà del piano vaccini, invitando tutti ad aderire, chiederà di rispettare ancora le norme di sicurezza anti-Covid e poi sarà inevitabile affrontare il tema del Recovery Plan sul quale, è il ...

