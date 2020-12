Recovery, l’attacco di Renzi sul capitolo giustizia: “Piano impregnato di cinquestellismo giustizialista, no al manettarismo” – video (Di martedì 29 dicembre 2020) “No al giustizialismo e manettarismo”. Lo dice e lo ripete più volte il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una conferenza stampa in Senato per presentare il progetto del suo partito per il Recovery Plan. Il senatore accosta e mette in contrapposizione quello che, a suo parere, è il “giustizialismo” dei 5 stelle alla “valorizzazione del capitale umano, dei cervelli”. “Questo Piano è impregnato di cinquestellismo giustizialista nel momento in cui si parla della prescrizione. Noi partiamo dalla cultura: no al manettarismo di seconda mano di alcuni membri di questa coalizione”. E continua: “Il giustizialismo è la negazione dei valori costituzionali, chi confonde garantismo con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) “No allismo e”. Lo dice e lo ripete più volte il leader di Italia Viva, Matteo, in una conferenza stampa in Senato per presentare il progetto del suo partito per ilPlan. Il senatore accosta e mette in contrapposizione quello che, a suo parere, è il “lismo” dei 5 stelle alla “valorizzazione del capitale umano, dei cervelli”. “Questodilista nel momento in cui si parla della prescrizione. Noi partiamo dalla cultura: no aldi seconda mano di alcuni membri di questa coalizione”. E continua: “Illismo è la negazione dei valori costituzionali, chi confonde garantismo con ...

