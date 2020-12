Recovery | Gentiloni | ' L' Italia adotti procedure straordinarie'

(Di martedì 29 dicembre 2020) "La distribuzione dei vaccini anti-Covid 19 ed ilFund sono una grande occasione per rilanciare l'Europa ma per garantire il successo delPlan l'deve introdurre...

ROMA (ITALPRESS) – “Non mi preoccupano le scadenze di queste settimane, rispetto alle quali non c’è un particolare ritardo italiano. Piuttosto penso alla seconda metà del 2021 e nel 2022, va evitato i ...Il commissario europeo per gli Affari economici: "Una volta definiti gli obiettivi, la vera sfida è l'esecuzione, come ha ricordato Draghi" ...