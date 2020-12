Recovery | Gelmini | ‘Gentiloni conferma grave ritardo governo’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Il commissario agli Affari economici della Ue Gentiloni -con un’intervista precisa e sincera- squarcia il velo di ipocrisia che avvolge la maggioranza e svela al Paese una verità che Forza Italia e il centrodestra hanno più volte denunciato in queste settimane. Il governo è ine completamente fermo, anche a causa dei continui litigi, sulla stesura delPlan. E nei mesi futuri, per poter usufruire dei fondi europei occorreranno procedure straordinarie che Palazzo Chigi non è palesemente in grado di garantire”. Lo afferma Mariastella, capogruppo di Forza Italia, alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.