**Recovery: documento Pd, 'occasione per nuovo patto italiano'** (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Il Recovery Plan è l'occasione per un nuovo 'patto italiano' che affronti la crisi con il coraggio del cambiamento, vinca la sfida della transizione verde e digitale, riduca le disuguaglianze sociali, di genere e territoriali, costruisca opportunità di qualità per le nuove generazioni". Si legge nel documento Pd sul Recovery consegnato ai ministri Roberto Gualtieri e Enzo Amendola. "Occorre evitare che la giusta ambizione che ispira il documento proposto dal Governo si concretizzi talvolta in una serie di progetti che rischiano più di consolidare o soltanto correggere il Paese che c'è, con i suoi limiti, i suoi ritardi e le sue ingiustizie, piuttosto che delineare un'altra idea dell'Italia, un altro realistico e desiderabile modello di sviluppo. Questo è a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Il Recovery Plan è l'per un' che affronti la crisi con il coraggio del cambiamento, vinca la sfida della transizione verde e digitale, riduca le disuguaglianze sociali, di genere e territoriali, costruisca opportunità di qualità per le nuove generazioni". Si legge nelPd sul Recovery consegnato ai ministri Roberto Gualtieri e Enzo Amendola. "Occorre evitare che la giusta ambizione che ispira ilproposto dal Governo si concretizzi talvolta in una serie di progetti che rischiano più di consolidare o soltanto correggere il Paese che c'è, con i suoi limiti, i suoi ritardi e le sue ingiustizie, piuttosto che delineare un'altra idea dell'Italia, un altro realistico e desiderabile modello di sviluppo. Questo è a ...

