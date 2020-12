**Recovery: documento Pd, 'occasione per nuovo patto italiano'** (4) (Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) - Infine il metodo e la governance. Secondo il Pd "per ogni singola azione vanno specificati meglio gli indicatori, in grado di definire l'impatto ambientale, sociale, di genere, territoriale dei singoli progetti". Riguardo al tema della governance del Piano "riteniamo corretto impostarlo nella forma della sussidiarietà, ma non della sostituzione delle prerogative dell'amministrazione centrale e periferica dello stato. Tutti i progetti di investimento e i trasferimenti avranno una ricaduta sui territori; per questo occorre costruire da subito un forte e proficuo dialogo con essi". "Lo sviluppo del Piano rappresenta l'occasione per migliorare la capacità operativa e di spesa della pubblica amministrazione a tutti i livelli, obiettivo che dovrà proseguire e svilupparsi attraverso un forte investimento in competenze e professionalità nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) - Infine il metodo e la governance. Secondo il Pd "per ogni singola azione vanno specificati meglio gli indicatori, in grado di definire l'imambientale, sociale, di genere, territoriale dei singoli progetti". Riguardo al tema della governance del Piano "riteniamo corretto impostarlo nella forma della sussidiarietà, ma non della sostituzione delle prerogative dell'amministrazione centrale e periferica dello stato. Tutti i progetti di investimento e i trasferimenti avranno una ricaduta sui territori; per questo occorre costruire da subito un forte e proficuo dialogo con essi". "Lo sviluppo del Piano rappresenta l'per migliorare la capacità operativa e di spesa della pubblica amministrazione a tutti i livelli, obiettivo che dovrà proseguire e svilupparsi attraverso un forte investimento in competenze e professionalità nella ...

