**Recovery: documento Pd, 'occasione per nuovo patto italiano'** (2) (Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) - "È fondamentale rafforzare la componente degli investimenti, finalizzando le risorse ai progetti con maggiore impatto trasformativo e capaci di sviluppare filiere nei settori più avanzati dal punto di vista tecnologico, della sostenibilità ambientale, dell'innovazione sociale e culturale", si legge nel documento Pd. "Questa esigenza riguarda tutte le missioni del Piano, soprattutto quelle relative alla Rivoluzione verde e transizione ecologica e alle politiche industriali del cluster Innovazione, competitività, digitalizzazione 4.0 e internazionalizzazione, anche traendo ispirazione dall'impostazione positiva delle misure della missione Istruzione e ricerca". "In particolare in merito al trasferimento di tecnologia e al rafforzamento di Ricerca e Sviluppo (dove sarebbe comunque importante far emergere la dimensione di genere e prevedere ...

gianlucroselli : Chiamare Ciao il documento sul Recovery è un giochetto ridicolo che conferma ciò che penso da anni: nonostante l'età, Renzi è vecchio. - publish70628725 : Recovery plan, il documento di Leu a Conte: “Fondi per la Sanità largamente insufficienti” - LilianaArmato : @MinutiV @muzza1966 @fattoquotidiano Allora non chiamerei 4 slide progetto di IV per il recovery plan, ma sintesi d… - LilianaArmato : @falconiofr @TataFossati @fattoquotidiano Ecco, ho letto questo: è l'unico documento che c'è.... E' definito il pro… - denkendesblatt : @AntonelloAnto67 @Enrico_G_60 No per favore metti qui il link a un documento organico che raccoglie proposte alternative per il recovery. -