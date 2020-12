Real Madrid, Isco sul mercato: due top club si fanno avanti (Di martedì 29 dicembre 2020) Il suo arrivo è coinciso con il ritorno del Real Madrid in vetta all'Europa. E forse non è nemmeno così casuale. Isco è un giocatore unico nel suo genere, capace di rivelarsi tanto duttile tatticamente quanto estroso nelle sue giocate. L'ex Valencia e Malaga ha fornito un contributo fondamentale per il ciclo di successi dei Blancos, capaci di conquistare quattro Champions League in cinque stagioni, tre delle quali consecutive.caption id="attachment 933169" align="alignnone" width="1024" Isco (Getty Images)/captionADDIOSecondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Isco sarebbe ormai sul mercato e potrebbe lasciare il Real Madrid già a gennaio. Infatti il giocatore sarebbe finito nel mirino di due top club inglesi. Da una parte c'è ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) Il suo arrivo è coinciso con il ritorno delin vetta all'Europa. E forse non è nemmeno così casuale.è un giocatore unico nel suo genere, capace di rivelarsi tanto duttile tatticamente quanto estroso nelle sue giocate. L'ex Valencia e Malaga ha fornito un contributo fondamentale per il ciclo di successi dei Blancos, capaci di conquistare quattro Champions League in cinque stagioni, tre delle quali consecutive.caption id="attachment 933169" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/captionADDIOSecondo quanto riportato dal Mundo Deportivo,sarebbe ormai sule potrebbe lasciare ilgià a gennaio. Infatti il giocatore sarebbe finito nel mirino di due topinglesi. Da una parte c'è ...

