Real Madrid, Isco pronto per l'addio: due opzioni in Premier League (Di martedì 29 dicembre 2020) Isco è ad un passo dall'addio dal Real Madrid. Dopo quattro Champions League e tanti altri trionfi in Blancos, l'ex Valencia e Malaga avrebbe ormai deciso di salutare le merengues. Sono tanti gli estimatori del fantasista spagnolo in giro per l'Europa ma il calciatore parrebbe aver scelto la Premier League come unica destinazione. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' in prima linea ci sarebbero Arsenal ed Everton con Ancelotti che lo ha già allenato ai tempi del Real. SportFace.

