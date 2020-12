Raggi a imprenditori: da gennaio tavolo per sviluppo Roma fino al 2030 (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – Aprire dal prossimo gennaio un tavolo permanente, convocato da Roma Capitale, che abbia come tema lo sviluppo della nostra citta’ fino al 2030 e possa porre con una voce unica le nostre istanze a tutti i livelli istituzionali. Questa, a quanto si apprende, e’ la proposta che la sindaca di Roma, Virginia Raggi, avanzera’ a tutte le forze imprenditoriali della citta’, invitandole a partecipare e ‘a condividere le vostre eventuali riflessioni in merito’. L’invito e’ contenuto in una lettera che la prima cittadina inviera’ alle principali associazioni imprenditoriali, del turismo e del commercio, alle Universita’ e alle grandi imprese multinazionali presenti a Roma: tra queste ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 dicembre 2020)– Aprire dal prossimounpermanente, convocato daCapitale, che abbia come tema lodella nostra citta’ale possa porre con una voce unica le nostre istanze a tutti i livelli istituzionali. Questa, a quanto si apprende, e’ la proposta che la sindaca di, Virginia, avanzera’ a tutte le forzeali della citta’, invitandole a partecipare e ‘a condividere le vostre eventuali riflessioni in merito’. L’invito e’ contenuto in una lettera che la prima cittadina inviera’ alle principali associazioniali, del turismo e del commercio, alle Universita’ e alle grandi imprese multinazionali presenti a: tra queste ...

Raggi, appello alle imprese: «Insieme rilanciamo Roma»

Due lettere, due appelli, due manifesti per ridisegnare Roma da qui a dieci anni con tutti i partiti, la parti sociali e, principalmente, con gli imprenditori in vista del Recovery fund, del Giubileo.

