Raffaella Carrà stanca dell’emergenza Covid | “Farò il vaccino!”

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 29 dicembre 2020)è intervenuta a La Vita in diretta in collegamento telefonico, la storica conduttrice ha parlato soprattutto del particolare momento storico che stiamo vivendo da qualche mese e come tutti spera che la fine dell’anno 2020 sia archiviata prima possibile, sperando in un futuro prossimo in grado di dare speranze e un ritorno alla vita normale il prima possibile. Per queste ragioniha rivelato che il suo sarà un capodanno all’insegna del buon auspicio, è determinata a salutare il 2020 con tutta la sua energia anche violenta: “Proprio giorni fa mi sono chiesta: quali sono le cose belle accadute nel 2020? Nessuna, nulla. Il 31 dicembre bisogna spaccare tutto. Loin privato nella mia terrazza, a costo di chiamare il muratore il giorno dopo”. La conduttrice è ...