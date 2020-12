Raffaella Carrà confessa | “E’ stato terribile | spacco tutto”

Leggi su inews24

(Di martedì 29 dicembre 2020)esce allo scoperto. Intervistata dal Corriere della Sera, la donna dello spettacolouna sua grande sofferenza. Ecco cosa è successo. Anno nuovo, vita nuova. Una frase che mai come quest’anno ha un valore altissimo considerando quanto vissuto in questo amaro 2020. Anche Raffella, come tutti noi, vede nel 2021 un punto L'articolo proviene da Inews.it.