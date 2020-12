Radja Nainggolan torna al Cagliari: l’Inter accetta il prestito secco (Di martedì 29 dicembre 2020) Radja Nainggolan sarà nuovamente un giocatore del Cagliari. Con qualche mese di ritardo in seguito a quelle ultime concitate giornate di mercato estivo, il ‘Ninja’ tornerà a indossare la casacca rossoblù. Nelle ultime ore si sono sempre più intensificati i contatti tra il Cagliari e l’Inter anche in virtù della rottura del crociato del centrocampista croato Marko Rog. E secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe accettato il prestito secco del belga che anche in questa stagione ha trovato poco spazio in nerazzurro. Cagliari è pronta ad accogliere per la terza volta il suo beniamino. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020)sarà nuovamente un giocatore del. Con qualche mese di ritardo in seguito a quelle ultime concitate giornate di mercato estivo, il ‘Ninja’ tornerà a indossare la casacca rossoblù. Nelle ultime ore si sono sempre più intensificati i contatti tra ilanche in virtù della rottura del crociato del centrocampista croato Marko Rog. E secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,avrebbeto ildel belga che anche in questa stagione ha trovato poco spazio in nerazzurro.è pronta ad accogliere per la terza volta il suo beniamino. SportFace.

