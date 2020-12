Quirinale | Rachid Berradi | lo sport per il riscatto e la legalità**

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – Nato a Meknes, in Marocco, ma palermitano di adozione (da quando aveva 10 anni),, oggi quarantacinquenne, è stato campione europeo nei 10.000 metri e finalista alle Olimpiadi di Sydney. Ha fatto della sua passione e professione uno strumento di inclusione sociale a favore dei ragazzi e delle famiglie residenti in aree disagiate e a forte rischio emarginazione sociale, dove loassume il significato di “e legalità”, come lui stesso afferma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.