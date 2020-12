Quirinale | Fabiano Popia | la donazione di organi per continuare a sperare**

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) -, 77 anni, di Valsinni, in provincia di Matera. Nel 1995 perde la figlia Rosella, vittima di un incidente stradale, e con la moglie Elvira, nel rispetto delle sue volontà, decidono di donare gli, facendo di Rosella il primo donatore multiorgano della Regione Basilicata: salva ben 7 persone.non si ferma al dolore: decide di impegnarsi come volontario per divulgare il messaggio dellae del trapianto. Nel 1996 fonda il primo gruppo comunale Aido della Basilicata, dedicato alla figlia e nel 2000 diventa presidente della sezione provinciale Aido di Matera. Da quel 1996svolge un intenso lavoro di informazione e sensibilizzazione presso la popolazione lucana e grazie alla sua instancabile ...

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Sono 36 le cittadine e i cittadini che anche quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto premiare con l'Onorificenza al merito della Repubblica ...ROMA (attualità) - cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale ilmamilio.it Anche quest'ann ...