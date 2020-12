Quirinale | Anna Fiscale | dalle grandi firme alla mascherina Co-ver**

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) –, 32 anni, di Verona, crea nel 2013 la cooperativa sociale Quid Onlus che presiede. Ragione sociale: riciclare stoffe in eccesso, provenienti da rimanenze dimarchi, dando lavoro a donne svantaggiate e in generale persone con fragilità. Il principio base è trasformare “le vulnerabilità in valore aggiunto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.