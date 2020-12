Quirinale | Angela Buanne | nelle scuole per dire no a stragi sabato sera**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) -, 54 anni, di Napoli, perde la figlia Livia Barbato poco più che ventenne nel luglio 2015, per le ferite riportate in un incidente stradale causato dal fidanzato, che in stato di ebrezza, guida contromano per diversi chilometri. Nello stesso incidente perde la vita anche il conducente dell'auto proveniente dal senso giusto di marcia. Una vicenda raccontata nel libro “Viaggio al centro della notte” del giornalista Luca Maurelli che affronta più in generale la piaga delledelsera, dell'alcolismo giovanile e degli sballi facili. Grazie al sostegno della Fondazione Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici) e della fondazione Exodus di don Antonio Mazzi,, accompagnata da Luca Maurelli, gira leper incontrare ...