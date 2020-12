(Di martedì 29 dicembre 2020)torna a parlare.Lo scorso agosto l'esonero deciso dal consiglio di amministrazione blaugrana, dopo una stagione fallimentare culminata con il brutto ko rimediato contro il Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League. A qualche mese di distanza ex tecnico del, è tornato a parlare dell'avventura sulla panchina catalana terminata la scorsa estate, durante un'intervista concessa ai microfoni di "Marca"."Ho attraversato un periodo die rimpianto dopo quello che è successo. Fa parte del nostro lavoro. Se riusciamo a isolarci daciò che abbiamo fatto, possiamo vivere più pacificamente. Ho cambiato numero di telefono e mi sono isolato. Spesso sono stato fermato per strada, o chiesto interviste, ma ho sempre cercato ...

Mediagol : Quique Setien e l'addio al #Barcellona: 'Superato il lutto, rifarei tutto da capo' -

Ultime Notizie dalla rete : Quique Setien

Quique Setien, ex tecnico del Barcellona, ha parlato della scorsa stagione e del suo esonero dal Barca in un’intervista rilasciata a Marca. Ecco le sue dichiarazioni: “Ho attraversato un periodo di lu ...Quique Setien, ex tecnico del Barcellona è tornato a parlare dell’avventura sulla panchina catalana terminata la scorsa estate: “Ho attraversato un periodo di lutto – ha raccontato a Marca – e rimpian ...