Quindi si può avere il cashback di stato senza spendere, ma sembra tutto normale (Di martedì 29 dicembre 2020) Quello che abbiamo analizzato ieri sull'operazione cashback di Natale, dopo opportune verifiche, ci è sembrato un vero e proprio problema di tutto il sistema. Per questo lo abbiamo prontamente segnalato. In base alle prove che abbiamo raccolto, si evince infatti che, facendo una ricarica alla propria PostePay presso un ufficio postale, si può ottenere il cashback su quella operazione. Non si tratta di una spesa: abbiamo verificato, infatti, l'operazione partendo da un conto corrente e trasferendo la somma di 150 euro sulla PostePay dello stesso utente del conto corrente. Dunque, qualche giorno dopo, è arrivata l'indicazione della disponibilità del rimborso del 10% (ovvero 15 euro) senza che i 150 euro iniziali fossero stati spesi. Semplicemente sono stati trasferiti da un conto corrente a una ...

