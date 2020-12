“Quei due senza le telecamere…”. Pierpaolo e Giulia, al GF Vip vengono fuori cose… “Mi sono lasciato andare” (Di martedì 29 dicembre 2020) Il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fa ancora discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Già da tempo era evidente che tra i due ci fosse un legame particolare. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci l’ex velino di Striscia La Notizia si è avvicinato sempre più all’influencer piacentina. Fino al momento ripreso dalle telecamere in cui Pierpaolo e Giulia, lontani dagli altri, iniziano a farsi le coccole e poi si lasciano andare ad un bacio appassionato. “Se fossi stato innamorato di Ariadna, non sarebbe successo nulla neanche con Elisabetta Gregoraci. Voglio lasciarmi andare con Giulia Salemi”, aveva raccontato Pierpaolo Pretelli a Stefania Orlando il giorno dopo il bacio. Aggiungendo poi “Durante il lockdown ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Il bacio traPretelli eSalemi fa ancora discutere dentro ela Casa del Grande Fratello Vip. Già da tempo era evidente che tra i due ci fosse un legame particolare. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci l’ex velino di Striscia La Notizia si è avvicinato sempre più all’influencer piacentina. Fino al momento ripreso dalle telecamere in cui, lontani dagli altri, iniziano a farsi le coccole e poi si lascianoad un bacio appassionato. “Se fossi stato innamorato di Ariadna, non sarebbe successo nulla neanche con Elisabetta Gregoraci. Voglio lasciarmiconSalemi”, aveva raccontatoPretelli a Stefania Orlando il giorno dopo il bacio. Aggiungendo poi “Durante il lockdown ...

youremebecause : @assonnata_ A me non frega nulla di ciò che pensa Giulia, ma era abbastanza chiaro che volesse dare ragione a Franc… - sarasan58261491 : Per chi andrà ad urlare oggi:non fate riferimenti ad Elisabetta, insultate solo quei due pagliacci #gregorelli - TeoJed : RT @TuttaSbagliata2: Ieri sera mal di testa infernale, Tachipirina, due ore di sonno in tutta la notte e in quei 120 minuti si sono avvicen… - coipantaleopa : Le facce della giulypower durante la clip del limone zeyane impagabili, nerissima perché il limone senza senso di q… - Alex00762690 : RT @Dida_ti: Forse il mondo è una ferita e qualcuno la sta ricucendo in quei due corpi che si mescolano. Alessandro Baricco #goodnight ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Quei due Attenti a quei due: Medvedev e Zverev, hanno più assi di tutti! Tiscali.it Pozzuoli, paura alla Metro: extracomunitario insulta macchinista e capotreno, poi manda in frantumi due finestrini

POZZUOLI. Ieri sera i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli sono intervenuti presso la fermata della Linea 2 della Metropolitana in Piazza Oriani alla stazione Pozzuoli-Solfatara. I ...

Due ecografi wireless per malattie infettive E a Senologia borsette porta drenaggi

Stamattina alle ore 12 all’auditorium dell’Ospedale San Donato di Arezzo, il Rotary Club Arezzo, il Rotary Club Arezzo Est e l’Associazione Pole Pole Onlus di Arezzo, doneranno due Ecografi Wireless d ...

POZZUOLI. Ieri sera i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli sono intervenuti presso la fermata della Linea 2 della Metropolitana in Piazza Oriani alla stazione Pozzuoli-Solfatara. I ...Stamattina alle ore 12 all’auditorium dell’Ospedale San Donato di Arezzo, il Rotary Club Arezzo, il Rotary Club Arezzo Est e l’Associazione Pole Pole Onlus di Arezzo, doneranno due Ecografi Wireless d ...