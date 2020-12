QuantiVaccini? Vi spiego l’iniziativa della Fond Einaudi sulla trasparenza dei dati vaccinali

Leggi su formiche

(Di martedì 29 dicembre 2020) Da mesi non si parla d’altro, il vaccino anti-Covid sembra essere la panacea di tutti i mali, se badiamo a come viene presentato in Tv. Servizi giornalistici che mostrano un furgone con il vaccinoPfizer-Biontech attraversare il Brennero, scortato da autoPolizia e dei Carabinieri; il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ringrazia il ministro Roberto Speranza e gli operatori sanitari per la campagna di vaccinazione più grande di tutti i tempi, utilizzando toni trionfalistici, come se non fossimo la prima nazione al mondo per numero di morti in rapporto al numero di abitanti. Laazione Luigi, che nel mese di aprile, prima di tutti gli altri, aveva posto l’attenzionenecessità che tutti gli atti amministrativi relativi alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ...