Quantic Dream è al lavoro su un titolo mobile?

Quantic Dream, noto Studio francese autore di titoli come Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human, ha appena pubblicato un annuncio di ricerca personale su Twitter. Niente di strano, ma questo tipo di annunci spesso fornisce piccoli e grandi spoiler sui progetti futuri di una compagnia. Difatti, tra le varie mansioni proposte, tutte piuttosto standard e plurivalenti, spunta anche un sospetto "mobile Game Producer" che va a indicare, inequivocabilmente, che ci sono dei piani per la realizzazione di un titolo destinato al mercato degli smartphone e del gioco in mobilità. Data la storica propensione di Quantic Dream a realizzare titoli dall'alto impatto scenografico, viene da chiedersi che tipo di gioco potrebbero realizzare su cellulari...

Quantic Dream, noto Studio francese autore di titoli come Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human, ha appena pubblicato un annuncio di ricerca personale su Twitter. Niente di strano, ma questo tipo ...

Quantic Dream, noto Studio francese autore di titoli come Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human, ha appena pubblicato un annuncio di ricerca personale su Twitter. Niente di strano, ma questo tipo ...