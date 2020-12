“Quando mio padre leggeva Carolina Invernizio”, sulle ali della memoria il nuovo romanzo di Pierfranco Bruni (Di martedì 29 dicembre 2020) L’AQUILA – Madre ricordi Quando leggevo Garcia Lorca seduta sulla poltrona dello studio la cui finestra aveva le rose rampicanti che entravano nella stanza? Tu mi chiedevi sempre se il libro che leggevo potevi leggerlo anche tu. Tante volte ho trovato sul tuo comodino i miei libri. Tutti rigorosamente sottolineati. Annotati. Come faceva papà con il suo Guy de Maupassant o Carolina Invernizio. Quando mio padre leggeva Guy de Maupassant e Carolina Invernizio aveva dieci anni o soltanto undici. Non dimenticarlo, mio caro lettore. Se siamo abitanti di labirinti siamo anche danzatori sufi che dalla Persia sono giunti nel greco mare. Noi siamo stati Ulisse. Siamo persi tra le mani di Enea. Amiamo Cleopatra. I passi dei sufi sono illuminazioni di Dio. Ed io ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 29 dicembre 2020) L’AQUILA – Madre ricordileggevo Garcia Lorca seduta sulla poltrona dello studio la cui finestra aveva le rose rampicanti che entravano nella stanza? Tu mi chiedevi sempre se il libro che leggevo potevi leggerlo anche tu. Tante volte ho trovato sul tuo comodino i miei libri. Tutti rigorosamente sottolineati. Annotati. Come faceva papà con il suo Guy de Maupassant omioGuy de Maupassant eaveva dieci anni o soltanto undici. Non dimenticarlo, mio caro lettore. Se siamo abitanti di labirinti siamo anche danzatori sufi che dalla Persia sono giunti nel greco mare. Noi siamo stati Ulisse. Siamo persi tra le mani di Enea. Amiamo Cleopatra. I passi dei sufi sono illuminazioni di Dio. Ed io ...

Dr. Wesh: "Il mio superpotere è la musica e l’immaginazione". Inizia così l'intervista al dj che esce con l'album "Pazienti".

Napoli, le capuzzelle e i capricci di San Gennaro

San Gennaro che fa capricci lo sa quanto è femmina Napoli! All’indomani del 16 dicembre, giorno in cui il sangue non si è miracolosamente sciolto, mia sorella Gabriella, come l’arcangelo, enuncia: sti ...

