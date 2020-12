Puck su Rai 2 martedì 29 dicembre | uno speciale per il teatro di Massimiliano Bruno

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 29 dicembre 2020)in seconda serata su Rai 2 dicon Niccolò Fabi, Anna Foglietta, Edoardo Leo e tanti altri Tra i settori più in sofferenza a causa del Covid c’è sicuramente il mondo dello spettacolo. Ancor di più ilcon le sale chiuse ormai da un anno o quasi e gli spettacoli fermi. Se sul set si può tornare con i film che hanno lo streaming come valvola di sfogo, per ill’assenza del contatto umano è devastante.prova a portare un po’ diin tv conunoin onda29su Rai 2 alle 22:50. Realizzato da, scritto con Cristiana Mastroprieto, il programma è ...