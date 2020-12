Primi ritardi ed egoismi nella corsa europea al vaccino (Di martedì 29 dicembre 2020) egoismi e ritardi già minacciano la corsa europea al vaccino. Quello che appare come uno scatto in avanti e in solitaria della Germania - che ieri ha annunciato di aver prenotato per conto proprio 30 milioni di dosi extra dell’anti Covid prodotto da Pfizer (americana) in collaborazione con BioNTech (tedesca) - rischia di lasciare un’ombra pesante sul “toccante momento di unità” (copyright Ursula von der Leyen) registrato con l’avvio congiunto a livello europeo della campagna di vaccinazione. La mossa tedesca ha spezzato l’azione coordinata a livello Ue facendo emergere gli interessi nazionali dietro la partita del vaccino, a partire dallo scontro sottotraccia tra Berlino e Parigi a tutela delle aziende farmaceutiche nazionali e dalla fretta tedesca di rimettere in moto l’economia al ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020)già minacciano laal. Quello che appare come uno scatto in avanti e in solitaria della Germania - che ieri ha annunciato di aver prenotato per conto proprio 30 milioni di dosi extra dell’anti Covid prodotto da Pfizer (americana) in collaborazione con BioNTech (tedesca) - rischia di lasciare un’ombra pesante sul “toccante momento di unità” (copyright Ursula von der Leyen) registrato con l’avvio congiunto a livello europeo della campagna di vaccinazione. La mossa tedesca ha spezzato l’azione coordinata a livello Ue facendo emergere gli interessi nazionali dietro la partita del, a partire dallo scontro sottotraccia tra Berlino e Parigi a tutela delle aziende farmaceutiche nazionali e dalla fretta tedesca di rimettere in moto l’economia al ...

